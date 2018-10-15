Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 15 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından gerilemeye devam ederek, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar fiyatları, şu dakikalarda 5.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.71 TL seviyelerinde...

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Oluşan iyimser hava ile 6.00 TL'nin altında gerileyen dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe de 6.00 TL'nin altında başladı. Dolar kuru en düşük 5.7516 TL seviyesini görürken, böylelikle 17 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar, saat 16.58 itibarıyla 5.7881 TL'de hareket ederken, 6.6719 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.7190 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası'nın sırasıyla dolar ve Euro karşısındaki değer kazancı yüzde 1.32 ve yüzde 1.28 olarak gerçekleşti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 0.20 düşüşle 94.74 puanda bulunurken; Euro/dolar paritesi ise 1.1590 seviyelerinde...

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.55 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26.60 seviyesinde bulunuyor.

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