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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 4 Temmuz dolar fiyatları )

04.07.2018 - 08:45 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.72 TL'nin üzerini gördü

Dolar kuru yeni güne 4.67 TL seviyesinden başlarken; ilerleyen saatlerde yükselerek 4.72 TL'nin üzerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.68 TL üzerindeki seyrini sürdürürken, Euro kuru 5.45 TL seviyesinde bulunuyor.

Enflasyonun haziran ayında beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselişe geçen dolar kuru, güne 4.67 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürerek en yüksek 4.7230 TL'yi görürken; saat 16.25 itibarıyla 4.6832 TL'de hareket etti. En yüksek 5.5074 TL'yi gören Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.4532 TL seviyesindeydi.

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Dolar endeksi 0.06 yükselişle 94.39 puanda bulunurken; Euro/dolar paritesi ise 1.1663 seviyesinde hareket etti.

FAİZLER REKOR KIRDI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 17.66 seviyesine yükselerek tarihi rekor seviyeye ulaşırken; iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.98 seviyesine yükseldi.

DOLARDA YÖN AŞAĞI MI, YUKARI MI?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, seçim belirsizliğinin atlatılmasına rağmen TL'de kırılgan yapının sürdüğünü ve hareketlerde kalıcı aşağı tepki alınamadığını söyleyerek, "Bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle daha sakin bir seyir bekleyebiliriz ancak kurda yukarı eğilim sürüyor. Enflasyon beklentilerin çok üzerinde gelince fiyatlarda sert tepkiyi aldık ilk şok fiyatlandı ve artık fiyatlamalar üzerinde enflasyon etkisinin dağıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde hükümet tarafından gelecek reformlar ve TCMB hamleleri ile enflasyon süreci kontrol altına alınacaktır" dedi.

Bu hafta hükümetten yeni kabine ile ilgili açıklamaların beklendiğini, mevcut isimlerin korunmasının piyasayı biraz rahatlatacağını söyleyen Karadağ, piyasaya ne kadar güven verilirse TL'nin de o kadar pozitif ayrışacağını belirtti.

Yurtdışındaki ticaret savaşlarına ve dolar üzerindeki Trump baskısına dikkat çeken Karadağ, "Trump ilişkileri ne kadar daha iyimser havaya sokarsa o zaman dolar pozitif havaya girebilir. Dolayısıyla dolar aslında çok güçlü değil, yukarı kurdaki hareket daha çok TL'deki kırılganlıktan kaynaklanıyor. Dolar/TL'nin 4.60 ve 4.55 altında kapanışlarda ısrarcı olmaması yukarı hareketi daha olası kılıyor. Kurda 4.65 altına sarkma olsa bile bugün 4.65-4.68 arası gelgit yapabilir" dedi.

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