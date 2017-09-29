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Dolar ne kadar? ( 29 Eylül dolar fiyatları )

29.09.2017 - 09:23 | Son Güncelleme : 29.09.2017 - 16:41

Jeopolitik riskler ve Fed beklentisiyle 3 haftadır sert yükselen dolar fiyatlarında sakin seyir görülüyor; piyasalar veri gündemini takip ediyor.

Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi dolar/TL'yi 11 Eylül'deki 3.39'lu seviyelerden 3.59'a taşıdı.

Yaklaşık üç haftada yaşanan bu sert yükseliş ardından dün 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test eden kurda kar realizasyonu ve küresel piyasalardaki artan risk iştahına paralel bu seviyeden yönünü sınırlı aşağı çevirdi.

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Dolar/TL dün 3.5960'a kadar yükseldikten sonra günü 3.56 civarında tamamlarken bu sabah da kurda anlamlı bir değişim görülmedi ve saat güne dolar/TL 3.5614/3.5650 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 16.40 itibarıyla 3.5492 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.1973 seviyelerinde... Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1823 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar, jeopolitik risklerin ve küresel piyasaların yakından izlendiğini son dönemde jeopolitik risklere yakınlığı nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin de üzerinde değer kaybı yaşayan TL üzerindeki belirleyicilerin benzer gelişmeler olmayı sürdüreceğini belirttiler.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bankacılar bugün iç ve dış piyasalarda yoğun veri gündeminin takip edileceğini üçüncü çeyreğin son işlem gününde İngiltere ikinci çeyrek büyüme, Euro bölgesi Eylül ayı öncü enflasyon, Ağustos ayı ABD kişisel gelirler, çekirdek PCE, Eylül ayı Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi verileri izlenecek.

İç piyasada ise 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı Ağustos ayı resmi dış ticaret istatistikleri, 11.00'da Turizm Bakanlığı'nın açıklayacağı Ağustos ayı yabancı ziyaretçi sayısı, 12.00'da Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanacak ikinci çeyrek borç istatistikleri ve 17.30'da yine Hazine tarafından açıklanacak üç aylık iç borçlanma stratejisi takip edilecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.08 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.99 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 11.95 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.93 oldu.


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