Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.49 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.83 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.81 seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8069 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8212 TL seviyesini görürken; saat 09.11 itibarıyla 7.8179 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.4955 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.4947 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4720 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, 32 ayın dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla test ettiği 91 seviyesinin üzerinde kalıcı olamazken, şu sıralarda yüzde 0.20 oranında düşüşle 90.78 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2137 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve JOLTS açık iş sayı verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.

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