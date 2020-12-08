Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 8 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.48 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.83 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7943 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8478 TL seviyesini görürken; saat 10.50 itibarıyla 7.8243 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5159 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.4804 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4399 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.12 oranında yükselişle 90.90 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2114 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.39 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı bildirdi.

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