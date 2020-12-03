Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 3 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.52 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.8460 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.8522 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8413 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8702 TL seviyesini görürken; saat 09.50 itibarıyla 7.8546 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5462 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5254 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.5269 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek Nisan 2018'den bu yana ilk kez 91'in altına geriledi. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.12 oranında düşüşle 91.01 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.2136 ile Nisan 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyesine ulaşırken; şu sıralarda 1.2116 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.76 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde TÜFE'nin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı bildirdi.

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