Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 2 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.8549 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.8295 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7709 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8477 TL seviyesini görürken; saat 15.03 itibarıyla 7.8225 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.4765 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.4302 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4360 TL seviyesinde işlem görüyor.

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91.1 seviyesine kadar gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.12 oranında yükselişle 91.42 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.2057 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.76 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini belirtti.

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