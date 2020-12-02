‹ Önceki Haber Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Sonraki Haber › "2021 altının yılı olacak" "2021 altının yılı olacak"

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 2 Aralık güncel döviz fiyatları

02.12.2020 - 09:47 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 2 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.8549 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.8295 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7709 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8477 TL seviyesini görürken; saat 15.03 itibarıyla 7.8225 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.4765 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.4302 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4360 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

91.1 seviyesine kadar gerileyerek  7 ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.12 oranında yükselişle 91.42 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.2057 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.76 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,02% Hacim : 30.435 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8362 Değişim: 0,06%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8531
Açılış: 7,8314
9,4791 Değişim: 0,25%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,4911
Açılış: 9,4552
459,04 Değişim: 0,48%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 461,23
Açılış: 456,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.