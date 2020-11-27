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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Kasım dolar fiyatları

27.11.2020 - 10:12 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.88 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7653 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8884 TL seviyesini görürken; saat 15.40 itibarıyla 7.8282 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.4121 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3365 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4334 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 92.00 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1923 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.73 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, TCMB'nin sadeleşme adımlarının devam ettiğini bunun da yatırımcılarının Türk lirası varlıklara güvenini artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu dile getirdi.

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