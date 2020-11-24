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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Kasım dolar fiyatları

24.11.2020 - 09:58 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.46 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, güne yatay bir seyirle başlarken; BDDK'nın aktif rasyonun kaldırılacağını açıklamasından sonra 7.95 TL seviyelerinden 7.84 TL seviyelerine kadar geriledi. Dolar kuru, ilerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçti ve en yüksek 8.0502 TL seviyesini görürken; saat 13.47 itibarıyla 7.9625 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5623 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.4681 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.6396 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.91 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.90 TL seviyesinden başlamıştı.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.31 oranında düşüşle 92.22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1884 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.27 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında yurt dışında ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.


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