Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 23 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.61 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.64 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6149 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8016 TL seviyesini görürken; saat 15.01 itibarıyla 7.7783 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2674 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.2601 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4033 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.35 oranında düşüşle 92.07 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1902 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.17 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif gelişmelerin küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ifade eden analistler, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin iyimserliği törpülediğini kaydetti.

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