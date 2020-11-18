Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 18 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.70 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.14 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasasının kapanış saatinde 7.73 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6812 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7897 TL seviyesini görürken; saat 15.43 itibarıyla 7.7065 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2485 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1463 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2313 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.09 oranında düşüşle 92.33 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1866 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.83 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirler ile aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının piyasalardaki risk algısını belirlemeye devam ettiğini söyledi.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının dün yaptığı açıklamalarda ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çekmesinin teşvik beklentilerini artırdığını belirten analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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