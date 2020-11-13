Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 13 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.70 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6135 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7482 TL seviyesini görürken; saat 09.55 itibarıyla 7.6421 TL seviyesinde hareket etti.

EURO 9.00 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

Euro fiyatları, 9.00 TL'nin altına gerileyerek 8.9891 TL'ye kadar gerilerken şu dakikalarda 9.0257 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0492 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 92.95 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1802 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.29 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.96 seviyesinde bulunuyor.

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