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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Kasım güncel döviz fiyatları

11.11.2020 - 11:12 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.34 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru gün içerisinde düşüş eğiliminde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı ekonomiye yönelik açıklamalar sonrası düşüşünü hızlandırdı. Dolar, gün içerisinde en düşük 7.8752 TL seviyesini, en yüksek ise 8.2029 TL seviyesini görürken; saat 15.21 itibarıyla 7.9420 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları ise gün içerisinde 9.2707 TL seviyesine kadar gerilerken; şu dakikalarda 9.3486 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.5368 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.15 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.19 TL seviyesinden başlamıştı.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.34 oranında yükselişle 93.05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1761 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.87 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.55 seviyesinde bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının piyasalarda olumlu yankılandığını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.


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