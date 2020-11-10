Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 10 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.30 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.81 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.18 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.0372 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3887 TL seviyesini görürken; saat 09.39 itibarıyla 8.3040 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.9237 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.8128 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.9484 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 92.73 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1823 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.92 seviyesinde bulunuyor.

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