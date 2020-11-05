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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 5 Kasım güncel döviz fiyatları

05.11.2020 - 09:58 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 5 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.47 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.95 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.46 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.4114 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4795 TL seviyesini görürken; saat 09.53 itibarıyla 8.4751 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.9642 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.9518 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.9789 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 93.40 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1735 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.44 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklığın arttığını vurguladı. Şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 213 delegeye sahip olduğunu bildiren analistler, Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşımasının belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.


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