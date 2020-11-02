Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 2 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.82 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 8.34 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 8.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3137 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4310 TL seviyesini görürken; saat 15.27 itibarıyla 8.4289 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.8267 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.8210 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.9020 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 94.03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1652 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.60 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.27 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu düzenleme ile ilgili tutarların gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanmayacak olup daha yüksek maliyetli kaynaklar üzerinden TCMB tarafından sağlanacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

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