Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 26 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.08 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.96 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.97 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.9313 TL seviyesini, en yüksek ise 8.0986 TL seviyesini görürken; saat 16.24 itibarıyla 8.0869 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5680 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5601 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.5350 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.28 oranında yükselişle 93.03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1817 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.28 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle Avrupa'da sıkı tedbirlerin tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken analistler, Kovid-19 aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

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