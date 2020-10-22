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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 22 Ekim dolar fiyatları

22.10.2020 - 10:01 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 22 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.27 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.81 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8008 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8278 TL seviyesini görürken; saat 09.37 itibarıyla 7.8163 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2833 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.2730 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2829 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, son bir ayın en düşük seviyelerinde hareket ederken; şu sıralarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 92.67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1857 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.94 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden tartışmasının takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.


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