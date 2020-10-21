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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 21 Ekim güncel döviz fiyatları

21.10.2020 - 10:27 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 21 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.84 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.29 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.87 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.86 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8171 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8826 TL seviyesini görürken; saat 13.13 itibarıyla 7.8428 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3393 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.2955 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2407 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, bugün 92.68 seviyesine kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini görürken; şu sıralarda yüzde 0.29 oranında düşüşle 92.80 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, 1.1847 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.38 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.89 seviyesinde bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi, başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasaların gündeminde yer almayı sürdürüyor.

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