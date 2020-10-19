Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 19 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.90 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.31 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.93 TL seviyesinde tamamlarken; yeni haftaya 7.91 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8706 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9379 TL seviyesini görürken; saat 15.00 itibarıyla 7.9003 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3237 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3131 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2849 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.47 oranında düşüşle 93.24 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1785 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.65 seviyesinde bulunuyor.

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