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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 28 Eylül güncel döviz fiyatları

28.09.2020 - 10:06 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 28 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.08 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.65 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya 7.68 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6453 TL seviyesini, en yüksek ise Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında 7.8569 TL seviyesini görürken; saat 16.42 itibarıyla 7.7858 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1493 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0846 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0161 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.48 oranında düşüşle 94.19 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1668 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.45 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.16 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Merkez Bankası ve BDDK'nın son kararlarının piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, özellikle jeopolitik gelişmelerin risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


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