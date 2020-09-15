Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 15 Eylül dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.90 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4694 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4993 TL seviyesini görürken; saat 09.54 itibarıyla 7.4872 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.9259 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9033 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6324 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 oranında düşüşle 92.91 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1887 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.31 seviyesinde bulunuyor.

Bugün merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

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