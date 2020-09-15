‹ Önceki Haber Piyasalar bu verileri takip edecek Piyasalar bu verileri takip edecek Sonraki Haber › Konut satış rakamları açıklandı Konut satış rakamları açıklandı

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 15 Eylül dolar fiyatları

15.09.2020 - 09:57 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 15 Eylül dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.90 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4694 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4993 TL seviyesini görürken; saat 09.54 itibarıyla 7.4872 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.9259 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9033 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6324 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 oranında düşüşle 92.91 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1887 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.31 seviyesinde bulunuyor.

Bugün merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.116 Değişim: 0,80% Hacim : 6.124 Mio.TL Son veri saati : 13:12
Düşük 1.111 15.09.2020 Yüksek 1.117
Açılış: 1.111
7,4956 Değişim: 0,15%
Düşük 7,4694 15.09.2020 Yüksek 7,4993
Açılış: 7,4842
8,9077 Değişim: 0,23%
Düşük 8,8633 15.09.2020 Yüksek 8,9259
Açılış: 8,8876
473,78 Değişim: 0,64%
Düşük 470,02 15.09.2020 Yüksek 473,96
Açılış: 470,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.