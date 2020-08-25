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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 25 Ağustos dolar fiyatları

25.08.2020 - 09:35 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 25 Ağustos dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.40 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.75 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.37 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3558 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4060 TL seviyesini görürken; saat 17.22 itibarıyla 7.4019 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.7662 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.7579 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7266 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.26 oranında düşüşle 93.06 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1831 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.26 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.


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