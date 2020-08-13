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Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 13 Ağustos güncel döviz fiyatları

13.08.2020 - 10:37 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 13 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.32 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.68 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.30 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.33 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.2945 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3599 TL seviyesini görürken; saat 13.36 itibarıyla 7.3286 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.7189 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6878 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6057 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.44 oranında düşüşle 92.99 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1851 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.83 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 aşısına yönelik haber akışının da varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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