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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 12 Ağustos güncel döviz fiyatları

12.08.2020 - 10:55
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 12 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.32 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.24 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.21 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.1827 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3296 TL seviyesini görürken; saat 10.49 itibarıyla 7.3221 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.6121 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6005 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.5539 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 93.70 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1741 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.16 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.01 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


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