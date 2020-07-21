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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 21 Temmuz güncel döviz fiyatları

21.07.2020 - 10:25 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 21 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.85 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.86 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8434 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8593 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.12 itibarıyla 6.8566 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.8669 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.8602 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.7149 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.20 düşüşle 95.64 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1459 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.46 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.


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