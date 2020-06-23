Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 23 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.84 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.71 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.77 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8383 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8614 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6.8573 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7736 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7711 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5727 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.50 düşüşle 96.55 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1332 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.94 seviyesinde bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.80-6.87 TL bandının öne çıktığını kaydetti.

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