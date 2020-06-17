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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Haziran Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları

17.06.2020 - 09:30
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Haziran Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.83 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.70 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.83 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.84 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.83 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8328 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8578 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.22 itibarıyla 6.8389 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7279 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7142 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6047 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 düşüşle 96.59 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1327 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.29 seviyesinde bulunuyor.


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