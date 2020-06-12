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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 12 Haziran dolar fiyatları )

12.06.2020 - 13:56
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 12 Haziran dolar fiyatları )

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8290'dan işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6,8415'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 6,8290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 7,7250'den, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 8,6020'den satılıyor.

Global piyasalarda, ekonomiye ilişkin endişeler nedeniyle riskten kaçan yatırımcıların alımlarıyla dün 97 seviyesini test eden dolar endeksi, bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi, artan küresel dolar talebi ile dün yüzde 0,7 azalarak son bir ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1314 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.


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