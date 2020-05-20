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Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 20 Mayıs güncel döviz fiyatları

20.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 20 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.77 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.40 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.44 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, yeni güne 6.77 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 6.7676 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8060 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.50 itibarıyla 6.7950 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4501 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4482 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3358 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 düşüşle 99.31 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0961 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.60 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.05 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, TÜFE ve tüketici güven endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları takip edileceğini belirtti.

Swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının ve yarınki Merkez Bankası faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.77 TL'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6.70 TL'nin gündeme geleceğini kaydetti.

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