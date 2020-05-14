Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 14 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, haftanın son ilk işlem gününe 6.96 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.52 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.53 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.97 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 6.96 TL seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9512 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9832 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 12.00 itibarıyla 6.9639 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5599 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5314 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5041 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 100.25 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0809 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.38 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Bugün yurt içinde arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldığını anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD, nisan ayı dış ticaret fiyat endeksleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.95 TL'nin altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6.90 TL ve 6.85 TL seviyelerinin gündeme geleceğini bildirdi.

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