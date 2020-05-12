Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 12 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, haftanın son ilk işlem gününe 7.05 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.99 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.07 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 7.05 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9742 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0768 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.11 itibarıyla 6.9947 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6645 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5942 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6668 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.37 düşüşle 99.86 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0857 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.17 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 7.00 TL seviyesinin altının görülmesi durumunda 6.95 TL'nin gündeme geleceğini dile getirdi.

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