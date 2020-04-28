Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 28 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.99 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.99 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.99 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9799 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9983 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.17 itibarıyla 6.9916 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6150 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6099 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.7487 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.51 düşüşle 99.54 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0885 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.86 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Küresel salgına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.95-7.00 TL bandının izleneceğini kaydetti.

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