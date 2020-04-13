Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 13 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.72 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.39 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.44 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.69 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.72 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7014 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7906 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 10.33 itibarıyla 6.7894 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4470 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4415 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5011 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.33 düşüşle 99.18 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0955 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.16 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler