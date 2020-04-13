‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Sonraki Haber › Toplam ciro endeksi yükseldi Toplam ciro endeksi yükseldi

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 13 Nisan dolar fiyatları )

13.04.2020 - 10:44 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 13 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.72 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.39 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.44 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.69 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.72 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7014 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7906 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 10.33 itibarıyla 6.7894 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4470 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4415 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5011 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.33 düşüşle 99.18 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0955 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.16 seviyesinde bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.513 Değişim: 0,04% Hacim : 4.342 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 95.019 13.04.2020 Yüksek 96.575
Açılış: 95.463
6,7669 Değişim: 1,04%
Düşük 6,7014 13.04.2020 Yüksek 6,7906
Açılış: 6,7014
7,3983 Değişim: 1,14%
Düşük 7,3088 13.04.2020 Yüksek 7,4470
Açılış: 7,3152
368,05 Değişim: 1,26%
Düşük 360,89 13.04.2020 Yüksek 369,55
Açılış: 363,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.