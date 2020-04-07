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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 7 Nisan dolar fiyatları )

07.04.2020 - 10:33 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 7 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.75 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.31 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.75 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.76 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.75 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6989 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7883 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 13.43 itibarıyla 6.7544 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.3632 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.3540 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3248 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisinin sürdürdüğünü, dolarda 6.68 TL- 6.75 TL aralığının izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.61 düşüşle 100.07 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0882 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.13 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.33 seviyesinde bulunuyor.


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