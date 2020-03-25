Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 25 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.44 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.93 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.41 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.93 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.47 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.44 TL seviyesinde başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.3790 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4969 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 13.52 itibarıyla 6.4178 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0149 TL'yi görerek şu dakikalarda 6.9384 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.6489 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, Corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek; teknik açıdan dolarda 6.42 TL'nin destek konumunda bulunduğunu, 6.60 TL'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.70 düşüşle 101.32 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0808 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.97 seviyesinde bulunuyor.

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