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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 24 Mart dolar fiyatları )

24.03.2020 - 09:46 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 24 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.54 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.05 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.96 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.54 TL seviyesinde başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.4469 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.5660 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.46 itibarıyla 6.4446 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0874 TL'yi görerek şu dakikalarda 6.9622 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.5698 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışıyla birlikte ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolarda 6.60 TL'nin direnç, 6.48 TL ve 6.44 TL seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.90 düşüşle 101.57 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0810 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.11 seviyesinde bulunuyor.

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