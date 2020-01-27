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Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Ocak dolar fiyatları )

27.01.2020 - 10:01 | Son Güncelleme :
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.94 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları geçtiğimiz haftayı 5.94 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9349 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9514 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 14.38 itibarıyla 5.9442 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5540 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7813 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 yükselişle 97.67 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1023 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.07 seviyesinde bulunuyor.

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