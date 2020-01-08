Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 8 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 5.97 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.97 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9396 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9850 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 17.06 itibarıyla 5.9503 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6179 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7988 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan dolarda 5.9750 TL'nin direnç, 5.95 TL'nin destek konumuna geldiğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0,16 yükselişle 96.86 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1118 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.82 seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler