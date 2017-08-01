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Dolar ne kadar? ( 1 Ağustos dolar fiyatları )

01.08.2017 - 09:19 | Son Güncelleme : 01.08.2017 - 13:43

Dolar fiyatları, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın sunumunun ardından geriledi. Sunum öncesi 3.53 seviyesine kadar yükselen dolar fiyatları, TCMB enflasyon raporunun ardından 3.51 seviyelerine geriledi. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, "3,54 altında seyir korunmaya devam ettiği sürece 3,49 – 3,48 bandı da hedefte olmaya devam edebilir" şeklinde açıkladı.

Dolar/TL dün dar bantta bir seyir izledikten sonra bugün güne sınırlı bir düşüşle başlarken, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu öncesi 3.53 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın sunumu sonrasında düşüşe geçerek en düşük 3.5135 seviyesini gördü. Kur saat 12.02 itibarıyla 3.5175 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.1574 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1818 seviyesinde işlem gördü.

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Küresel piyasalarda dolar, euro karşısında iki buçuk yılın en düşük seviyesinden sınırlı bir yükseliş gösteriyor. Ancak ABD'deki siyasi karışıklıktan ve Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırabileceği şüphelerinden dolayı ilerleyen günlerdeki belirsiz seyrini koruyor.

Euro, Asya borsalarının ilk işlemlerinde 1.1846 dolar ile Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1.1828 dolar seviyesinde.

Doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks, dün 3 Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan 92.784'e kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0.1 artışla 92.907'de işlem görüyor.

DOLARDA 3.50 SEVİYESİNİN ALTI GÖRÜLÜR MÜ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TCMB’nin açıkladığı yılın 3. Enflasyon Raporu’nda para politikasına ilişkin geleceğe dönük sinyallerin güven vermesinin ve “sıkı para politikası” vurgusunu içeren Sn. Çetinkaya’nın konuşmasının para piyasalarını olumlu etkilediği görülmektedir. Bu kapsamda 3,5132 seviyesine kadar gerileyen kurda aşağı yönlü hareket şimdilik kalıcılık sağlayamamıştır" dedi.

Erkan açıklamalarına şöyle devam etti: "ABD’de gerçekleşecek olan politik ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde USD’nin bir yön belirleyebileceğini düşünüyoruz. Ancak mevcut koşulların devam ettiğini varsayacak olursak; USD’nin uzun vadeye yayılan bir şekilde prim yapması zor görünmektedir. ABD’de son dönemde veriler çok güçlü değil ve politik gelişmeler USD üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalarda ABD ekonomisine ve Fed’e ilişkin beklentiler zayıflıyor. Fed’in yakın zamanda hızlı bir şekilde faiz artıramayacağı, Trump’ın da pasif bir Başkan olarak vaatlerini yerine getiremeyeceği düşünceleri hakim. Bugün açıklanacak PCE ve ISM verileri, Cuma günü gelecek olan NFP ve AHE verileri algıda çok fazla oynaklığa neden olabilir ve fiyatlardaki volatilite artabilir.

Bizim açımızdan; Perşembe günü gelecek olan Temmuz ayı enflasyonu ve politik başlıkların öne çıktığını söyleyebiliriz. Bugün de belirtildiği üzre; sıkı likidte koşulları devam ettirildiği ve piyasa faizleri %12 bandına yakın tutulduğu sürece kurun yukarı gitmesinin önü alınabilecektir. USD’nin zayıflığı da TL başta olmak üzere yüksek getirili EM’leri ön planda tutmaya devam edecektir. 3,54 altında seyir korunmaya devam ettiği sürece 3,49 – 3,48 bandı da hedefte olmaya devam edebilir."

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.60, valörde son işlem yüzde 10.61 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.52, valörde son işlem yüzde 11.55 seviyesindeydi.

 


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