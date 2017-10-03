Dolar ne kadar? ( 3 Ekim dolar fiyatları )

Jeopolitik riskler ve Fed beklentisiyle üç haftadır sert yükselen dolar fiyatlarında baskı sürüyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, "Kur için kritik direnç 3.60 seviyesinden geçmekte eğer Dolar endeksi 94 puanın üzerine güçlü bir ivmelenme oluşturursa, kur içinde 3.60 ve üzerinde ise 3.64’e doğru hamleler beklenebilir" şeklinde belirtti.

Dolar/TL, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'lara yükseldikten sonra bu seviyenin hemen altında seyrediyor.

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test ettikten sonra güne 3.5800/3.5820 seviyesinde başladı. Dolar kuru saat 11.44 itibarıyla 3.5876 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.2130 seviyesindeydi. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1738 seviyesinde işlem gördü.

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DOLARDA 3.60 ÜZERİ GÖRÜLÜR MÜ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Küresel çapta, ABD Doları güçleniyor ve Dolar endeksi(DXY) 94 puan seviyesine doğru yükselmeye çabalıyor. Son günlerde, Dolar endeksinin yükselme hızı oldukça dikkat çekici. Dolar endeksindeki yükselme, USD/TL kurunda yukarı yönde baskı yaratıyor. Aynı zamanda, DXY yükselmekte ısrarcı olmaya devam ederse bu durum ilerleyen günlerde GOP’lardaki seyrin bozulmasına neden olabilir. USD/TL kuru için bugünün gündeminde, Türkiye’den enflasyon rakamları vardı. Eylül ayında enflasyon, piyasaların beklentisi doğrultusunda açıklandı. Rakamlar, ağustos ayına göre artış kaydetmeye devam etti. Çekirdek enflasyon rakamının 2004 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görülüyor" şeklinde belirtti.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "TCMB’de enflasyon endişesi sürüyor ve 26 Ekim tarihinde yapılacak toplantısında enflasyon kaynaklı sıkı duruş politikasını sürdürmesi beklentiler dahilinde. Dolayısıyla, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının TL varlıklar üzerinde büyük bir sapma oluşturmadığını söyleyebiliriz. USD/TL kuru için dış piyasada Doları izlemeye devam edeceğiz. Bugün, gündem sakin ancak önümüzdeki üç gün açıklanacak ABD verilerini yakından takip etmekte yarar var. Son aylarda, zayıf Dolar algısını konuştuk ancak Dolar artık ivmelenme iştahını sürdürmek istiyor. Zaman zaman ivmesi hız kesse bile yine kendisine bahane bulup yükselmek isteyen bir Dolar var karşımızda. Dolayısıyla, USD/TL kuru içinde bugün geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve bugünü 3.55-3.60 aralığında geçirmesini bekleyebiliriz. Kur için kritik direnç 3.60 seviyesinden geçmekte eğer Dolar endeksi 94 puanın üzerine güçlü bir ivmelenme oluşturursa, kur içinde 3.60 ve üzerinde ise 3.64’e doğru hamleler beklenebilir."

ENFLASYON AÇIKLANDI

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül'de yıllık yüzde 11.20, yıllık yüzde 0.65 ile beklentinin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon ise 13.5 yılın zirvesine yükseldi.

TL'DE DEĞER KAYBI DEVAM EDİYOR

TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların önümüzdeki dönemde de yakından izlenmeye devam ediliyor. Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalarda ise güçlü ABD ISM imalat endeksi verisinin Fed'in yıl sonuna kadar faiz artıracağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından ABD hazine tahvil getirileri yükselirken; dolar bir buçuk ayın zirvesine ulaştı.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 93.891 ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.3 artışla 93.848 seviyesinde.

Ard arda üçüncü gün yükselişini kaydetmeye hazırlanan ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri dün yüzde 2.371 ile üç ayın zirvesine ulaştıktan sonra bugün yüzde 2.351'e yükseldi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.98 iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 11.89 olarak gerçekleşti.