Piyasalarda korku geride mi kaldı?

Gün boyunca ABD vadelilerinde %1’e yakın kayıpların sürdüğünü izliyoruz. Bu cephede satış baskısının devam etmesi finansal piyasalarda hassasiyeti biraz daha ön plana çıkartıyor. Bununla birlikte VIX (oynaklık) endeksi de 30 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 10 yıllık ABD tahvilleri yüzde 2.76 seviyesinde bulunmakta. Dolar endeksinde ise zaman zaman yukarı yönlü tepkiler oluşmasına karşın önemli bir güçlenme yok. Tüm bu donelerle birlikte piyasada net bir normalleşmenin olduğundan bahsetmek için erken olduğunu düşünüyorum. Piyasalardaki dalgalanmalar bir süre daha devam edecek görünüyor.

ABD endekslerinde Cuma günü yaşanan ve Pazartesi günü derinleşen satışların klasik riskten kaçış hareketi olmadığını belirtelim. Böyle bir durum söz konusu olsaydı güvenli liman olarak sayabileceğimiz ons altın, İsviçre Frangı ve Yen gibi enstrümanlara olan talebin de artığını izlerdik. Her ne kadar yukarı yönlü tepkiler oluşmuş olsa da güvenli limanlara net bir girişten bahsetmek güç.

Şunu açıkça belirtmekte fayda var ki global hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalar fx piyasalarında hatırı sayılır bir harekete neden olmadı. Paritelerde daha sakin seyirler izleniyor. Dalgalanmayı net olarak hisse piyasalarında hissettiğimizi söyleyebiliriz.

Hal böyleyken BİST 100 endeksinde de global piyasalara entegre bir şekilde yukarı yönlü tepkilerin oluştuğunu söylemek mümkün. Özellikle 115000 seviyesi üzerindeki seyirlerin devam ediyor olması şimdilik sınırlı da olsa tepki yükselişlerin süreceği anlamına gelebilir. Bist 100 Endeksinin 115000 üzerinde kalmakta başarısız olması halinde 113000 seviyesinden geçen 50 günlük ortalamasına doğru uzamalar oluşabilir. Şimdilik temkinli duruşu sürdürmekte fayda var.

USDTRY’de saha sakin seyirler var. Zaman zaman dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü tepkilerle birlikte 3.80 seviyesine doğru yakınsamalar oluşmakta. Ancak bu hareket 3.78 bölgesinde yerini yavaşlamaya bırakıyor. Her zaman söylediğimiz gibi 3.8080 direnç seviyesi üzerinde net kapanışlar görmediğimiz takdirde 3.80 – 3.73 bant hareketinin sürme potansiyeli artacaktır. Şimdilik TL’ye özel bir hareket yok. Yurt içerisinde yaşanan gelişmelerin para birimi üzerindeki hakimiyeti sınırlı kalıyor. Biz daha çok yurt dışını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak çok ani, refleks hareketleri olmadığı sürece Dolar/TL’de 3.80 – 3.73 arasındaki hareketin sürmesini beklemekteyim.

EURUSD’de ise 1.2530 direnç seviyesinden gelen bir düzeltme hareketi izliyoruz. Her ne kadar ABD Doları piyasalarda net, güçlü bir tablo çizemese de Euro üzerinde sınırlı baskılar kurmakta. Euro/Dolar 1.2320 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece bu baskılar yerini tepki yükselişlerine bırakabilir. Paritede ana eğilimin hala yukarı olduğunu belirtelim.

Ons altında ise güvenli liman talebinin sınırlı kaldığından bahsetmiştim. Bu görüşümü korumakla birlikte 1350$ seviyesinden gelen bir düzeltme hareketinin ons altında da oluştuğunu belirtmekte fayda var. Dolar bazında altın fiyatları 1321$ üzerindeki seyrini koruduğu sürece sınırlı yukarı yönlü tepkiler gelecektir. Bir süre daha ons altın cephesinde 1321$ - 1350$ hareketinin süreceği düşüncesindeyiz.

Hisse senedi piyasasında dalgalı seyirler sürerken piyasalar yarın ABD geçici bütçe dengesine yönelik görüşmelere odaklanacak. 8 Şubat ABD geçici bütçe dengesinin son günü ve 9 Şubat’a kadar uzlaşı sağlanamazsa ABD hükümeti Trump yönetiminde ikinci kez kapanmış olacak. ABD Başkanı Trump’ın göçmenlikle ilgili tasarının kabul edilmemesi halinde hükümetin kapanmasını görmek istediğine yönelik açıklamalar bu durumun ne kadar önemli ve ciddi olduğunu açıklıyor. Şimdilik ABD Doları üzerinde keskin hareketlere neden olmasa da gelişmelerin takip edilmesinde fayda olacak.

Tüm bu gelişmelerle birlikte gözümüz kulağımız ABD borsalarında olmaya devam ediyor.