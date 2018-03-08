Avrupa Merkez Bankası ne yapar? Ne yap(A)maz?

Piyasada ortak konsensüs ECB’nin faizlerde her hangi bir değişikliğe gitmeyeceği ve faizleri düşük seviyelerde tutmaya devam edeceği yönünde. Burada her hangi bir görüş ayrılığı yok. Ancak günün en merak edilen konusu Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi’nin vereceği mesajlar. Özellikle Draghi’nin 15 - 20 dakikalık yazılı Merkez Bankası metnini piyasaya ilettikten sonra yapacağı soru cevap kısmı piyasaların odak noktasında.

Draghi sözlü iletişimi oldukça iyi bir yere taşıdı ancak bazen söylemlerinde barındırdığı karmaşa Euro’ya da net bir şekilde yansımakta. Piyasalar bu toplantıda önümüzdeki toplantılarda olası varlık alım programı sonlanması için bir mesaj verme ihtimalinin olduğunu düşünüyorlar. Yanız dikkat çekmek isterim ki bu beklenti fiyatlara yansımış değil. Euro/Dolar hala 1.24 seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor. Piyasalar şu an Trump’ın uygulamaya koymaya çalıştığı vergi düzenlemeleri ile meşgul diyebilirsiniz. Ancak bana göre her ECB toplantısı hem Fed hem de diğer gelişmiş ülke Merkez Bankası toplantılarından daha kader çizici bir çizgide. Neden mi böyle düşünüyorum? Anlatayım…

Öncelikle bu toplantıda kurumsal yapının birden bire dışına çıkıp 180 derece değişime uğramış bir tonun ya da mesajın verilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonu’nun, ABD Başkanı Trump’ın çelik ve alüminyum gümrük tariflilerindeki yapmak istediği değişikliğe misilleme cevapların gümrük kotası uygulamayı düşündüğü bir dönemde. En azından bu toplantıda Avrupa Merkez Bankasının parasal teşviklerden çıkış için çok şahin bir ton kullanmayacağını düşünüyorum.

Küresel piyasa dinamiklerinde çok farklı bir senaryo olmadığı takdirde toplantılar önümüzdeki günlerde önemini artıracak. Sebebi ise 2019 yılı içerisinde ECB içerisinde oluşacak değişim. 2019 yılında görev süresi dolduğu için Draghi’ye elveda diyebiliriz. Diğer yandan ECB Başkan Yardımcısı Vitor Constancio'nun Mayıs ayında görev süresi doluyor. Ancak biz Başkan yardımcısı yerine kimin geleceğini biliyoruz. Avrupa Birliğinin "oy birliğiyle" ECB Başkan Yardımcılığı için İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos'un adaylığını destekleme kararı aldığını biliyoruz. Ancak resmi karar 22-23 Mart tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde alınacak. Guintos'un, göreve gelmesi halinde ECB Başkan Yardımcılığını 1 Haziran'da devralması ve 8 yıl sürdürmesi öngörülüyor. 2019'da ECB baş ekonomisti Peter Praet, Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure ve bankacılık denetim, gözetiminden sorumlu Daniele Nouy'un da görev süreleri dolacak. Yani ECB koltuklarında kıyasıya bir rekabet var.

Özetle, Avrupa Merkez Bankası (AMB) önümüzdeki iki yıl boyunda üst yönetimde önemli değişiklikler yaşayacak ve para politikaları yeni seçilecek yönetimle şekillenecek. Bilindiği üzere Almanya mevcut Merkez Bankası para politikasından en rahatsız ülkelerden biri. Bu değişim Almanya için iyi bir fırsat olabilir. Özellikle Almanya’nın 20 yıl sonra ilk defa ECB koltuğunu istediği düşünüldüğünde.

Bu nedenle belki bu toplantı sakin geçebilir ancak 2018 yılı içerisinde Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını oldukça ince hesap ederek ayarlayacağını düşünmekteyim.