Avrupa Merkez Bankası ne yapar? Ne yap(A)maz?

Seda YALÇINKAYA
Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı günü...

Piyasada ortak konsensüs ECB’nin faizlerde her hangi bir değişikliğe gitmeyeceği ve faizleri düşük seviyelerde tutmaya devam edeceği yönünde. Burada her hangi bir görüş ayrılığı yok. Ancak günün en merak edilen konusu Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi’nin vereceği mesajlar. Özellikle Draghi’nin 15 - 20 dakikalık yazılı Merkez Bankası metnini piyasaya ilettikten sonra yapacağı soru cevap kısmı piyasaların odak noktasında.

Draghi sözlü iletişimi oldukça iyi bir yere taşıdı ancak bazen söylemlerinde barındırdığı karmaşa Euro’ya da net bir şekilde yansımakta. Piyasalar bu toplantıda önümüzdeki toplantılarda olası varlık alım programı sonlanması için bir mesaj verme ihtimalinin olduğunu düşünüyorlar. Yanız dikkat çekmek isterim ki bu beklenti fiyatlara yansımış değil. Euro/Dolar hala 1.24 seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor. Piyasalar şu an Trump’ın uygulamaya koymaya çalıştığı vergi düzenlemeleri ile meşgul diyebilirsiniz. Ancak bana göre her ECB toplantısı hem Fed hem de diğer gelişmiş ülke Merkez Bankası toplantılarından daha kader çizici bir çizgide. Neden mi böyle düşünüyorum? Anlatayım…

Öncelikle bu toplantıda kurumsal yapının birden bire dışına çıkıp 180 derece değişime uğramış bir tonun ya da mesajın verilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonu’nun, ABD Başkanı Trump’ın çelik ve alüminyum gümrük tariflilerindeki yapmak istediği değişikliğe misilleme cevapların gümrük kotası uygulamayı düşündüğü bir dönemde. En azından bu toplantıda Avrupa Merkez Bankasının parasal teşviklerden çıkış için çok şahin bir ton kullanmayacağını düşünüyorum.

Küresel piyasa dinamiklerinde çok farklı bir senaryo olmadığı takdirde toplantılar önümüzdeki günlerde önemini artıracak. Sebebi ise 2019 yılı içerisinde ECB içerisinde oluşacak değişim.  2019 yılında görev süresi dolduğu için Draghi’ye elveda diyebiliriz. Diğer yandan ECB Başkan Yardımcısı Vitor Constancio'nun Mayıs ayında görev süresi doluyor. Ancak biz Başkan yardımcısı yerine kimin geleceğini biliyoruz. Avrupa Birliğinin "oy birliğiyle" ECB Başkan Yardımcılığı için İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos'un adaylığını destekleme kararı aldığını biliyoruz. Ancak resmi karar 22-23 Mart tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde alınacak. Guintos'un, göreve gelmesi halinde ECB Başkan Yardımcılığını 1 Haziran'da devralması ve 8 yıl sürdürmesi öngörülüyor. 2019'da ECB baş ekonomisti Peter Praet, Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure ve bankacılık denetim, gözetiminden sorumlu Daniele Nouy'un da görev süreleri dolacak. Yani ECB koltuklarında kıyasıya bir rekabet var.

Özetle, Avrupa Merkez Bankası (AMB) önümüzdeki iki yıl boyunda üst yönetimde önemli değişiklikler yaşayacak ve para politikaları yeni seçilecek yönetimle şekillenecek. Bilindiği üzere Almanya mevcut Merkez Bankası para politikasından en rahatsız ülkelerden biri. Bu değişim Almanya için iyi bir fırsat olabilir. Özellikle Almanya’nın 20 yıl sonra ilk defa ECB koltuğunu istediği düşünüldüğünde.

Bu nedenle belki bu toplantı sakin geçebilir ancak 2018 yılı içerisinde Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını oldukça ince hesap ederek ayarlayacağını düşünmekteyim. 

 

TümüSeda YALÇINKAYA - diğer yazıları
Diğer Uzman Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.567 Değişim: 0,00% Hacim : 4.685 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 08.03.2018 Yüksek 0
Açılış: 0
3,8201 Değişim: -0,06%
Düşük 3,8133 09.03.2018 Yüksek 3,8290
Açılış: 3,8223
4,7065 Değişim: -0,09%
Düşük 4,6952 09.03.2018 Yüksek 4,7172
Açılış: 4,71055
162,03 Değişim: -0,30%
Düşük 161,90 09.03.2018 Yüksek 162,69
Açılış: 162,51
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.