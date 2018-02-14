Aralık ayı cari açık karnesi zayıf geldi

Seda YALÇINKAYA
Cari işlemler açığı, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 325 milyon dolar artarak 7 milyar 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın aralık ayında 2 milyar 577 milyon dolar olan rakamın oldukça üzerinde geldi.

Aralık ayı cari işlemler açığı geçen aya ve geçen senenin aynı dönemine kıyasla önemli bir artış kaydetmiş oldu. Piyasada oluşan beklenti 7.500 milyon dolar olması yönündeydi. Bu bakımdan beklentiye paralel bir veri gerçekleşmiş oldu.

Cari açıkta yine en büyük kalem dış ticaret açığı görünüyor. Ancak finansman tarafı verinin en zayıf yanı oldu. Portföy yatırımlarında geçen ay ilk defa bir çıkış olmuştu. Aralık ayında ise 344 milyon dolar giriş oldu. Yıl geneline baktığımızda portföy girişleri aralık ayında daha az bir katkı sağlamış.

Doğrudan yatırımlar aralık ayında da zayıf kalmaya devam etmiş Kasım ayında 337 milyon dolar giriş olmuştu Aralık ayında ise 490 milyon dolar giriş oluşmuş ancak doğrudan yatırımların güçlü olduğunu söylemek zor. Diğer yatırımlarda ise 2 milyar dolar çıkış var. Net hata noksandan 228 milyon dolar giriş var. Aralık ayı finanse edilememiş görünüyor. Sonuç olarak finansman hesabında giriş değil net 944 milyon dolarlık bir çıkış oluşmuş durumda. 7.700 milyon dolar cari açıkla birlikte toplam 8.644 milyon dolar döviz ihtiyacı oluşmuş. Bu döviz açığını TCMB rezervlerinden 8.6 milyar dolar kullanarak kapatmışız. Aralık ayı Merkez bankasına en yüksek aylık rezerv kullanımı yapılan ay oldu.

Genel olarak Aralık ayı cari açık verisi yılın en olumsuz verisi diyebiliriz. Bu bakımdan 2017 yılını zayıf bir karneyle kapattık. Cari açık GDP oranı yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor. Yılın başında ekonomist beklentileri yüzde 4.5 - 4.7 aralığındaydı. Beklentilerin üzerinde bir cari açıkla yılı tamamladık. Bu seviyeler sürdürülebilir seviyeler olmakla birlikte 2018 yılında oluşacak seyir hassasiyet kazandı.

Gümrük Bakanlığı verisine göre dış ticaret açığı Ocak ayında 9.1 milyar dolar seviyesinde oluştu. Bu bize ocak ayında yine 7 -8 milyar dolar arasında bir cari açık gelebileceğini göstermekte. Bu beklentiye paralel yıllık cari açığın 52 milyar dolar seviyesine yükselmesi beklenebilir. Bu yüzde 6.1 cari açık anlamına geliyor. Finansman tarafı 2018 yılında yine önemli olacak.

2017 yılında bu veriyle birlikte Türkiye’nin cari açığı 47.100 milyon dolar seviyesinde oluştu. Yıllık bazda cari açık yüzde 42 artmış görünüyor. 2017 cari açıkta portföy girişleri 24,3 milyar dolar, doğrudan yatırımlar 8,1 milyar dolar diğer yatırımlar 6,5 milyar dolar ve rezerv kullanımı 8,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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