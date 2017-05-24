OPEC toplantısı ve petrol üzerine senaryolar

Hatırlanacağı üzere, OPEC üyeleri petrol üretimini altı ay boyunca günde 1,2 milyon varille kısıntıya gitme kararı almalarının ardından petrol fiyatı (WTI) forex işlemlerinde 55$ seviyesine ulaşmıştı. Üretim kısıntıları petrol fiyatlarında bir zemin oluşturduğu aşikar. Fakat küresel piyasalar OPEC’ten çıkacak karara zaten hazırlar ve bu kararın oluşturacağı tepki petrol fiyatlarına büyük ölçüde yansımış görünüyor. Bu noktada kısıntı süresi ve anlaşmaya yeni ülkelerin katılıp katılmayacağı petrol fiyatlarındaki etkinin boyunu belirleyeceğe benziyor. Petrol Bakanlarından yapılan açıklamalar dokuz aylık süreyi destekler nitelikte.

Mevcut durumda Suudi Arabistan petrol kısıntısına yönelik en büyük rolü üslenmiş durumda. Suudi Arabistan’ın en stratejik hamlesi, Suudi Arabistan'ın 83 yıl önce kurulan resmi petrol şirketi Saudi Aramco’nun 2018 yılında gerçekleştirilmesi beklenen halka arzı olarak görülüyor. Dolasıyla, Suudi Arabistan petrol kısıntısına katılımın en üst düzeyde olmasını destekleyici tavırlarda bulunsa da orta vadedeki risk, Aramco’nun halka arzından sonra (anlaşma süresi bitimine denk gelebilir) Suudiler de dahil olmak üzere üyelerin daha fazla üretim yapmaya başlaması şıklar arasında yer alıyor. Bu durum fiyatları yeniden baskı altına alabilir ve tekrar OPEC üyeleri ile üye olmayan petrol üretici ülkeler arasında pazar payı konusu devreye girebilir.

OPEC dışında en çok konuşulan konu ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2018 bütçe teklifi kapsamında ülkenin stratejik ham petrol stoklarının yarısını satmayı planladığını bildirmesi oldu. Buna göre, stok satışları 2018 mali yılında 500 milyon $, 2018-2027 mali yılları arasında ise varil başına yaklaşık 48 dolardan satarak toplam 16.6 milyar $ gelir elde etmesi planlanıyor. Dün gelen haber petrol fiyatları üzerinde geçici bir satış yarattı ancak piyasalar şimdilik bu baskıyı üzerinden atmış görünüyor. ABD stok satışı fiyatlara uzun vadede yansıyabilecek bir konu olmasına karşın hem 2018 yılında 500 milyon $’lık satışın kısa vadede hem de 10 yıllık süreçte planlanan stok satışlarının uzun vadede petrol fiyatı üzerinde ciddi etki yaratmasını beklemiyoruz.

Bunun yanı sıra, ABD’de 15 haftadır artmaya devam eden petrol sondaj kule sayısı petrol fiyatlarında risk yaratmaya devam ediyor. Artan petrol faaliyetinin piyasada daha varile çevrilmesi zaman alması, üretim artışının beklenildiği kadar hızlı bir artış göstermemesine neden oluyor. Bu durumu piyasalar sindirerek fiyatlara yansıttığından ani bir tepki oluşmuyor ancak sondaj kule satılarının artmaya devam etmesi petrol fiyatını önümüzdeki günlerde baskılayan önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacak gibi.

25 Mayıs OPEC toplantısından forex piyasalarının beklediği yönde bir karara imza atılması, Amerikan tipi ham petrolü (WTI) 52.20$ direnç seviyesinin üzerine atmasını destekleyebilir. Burada önemli nokta 2016 yılı Aralık ayından 2017 yılı Mart ayına kadarki süreçte test ettiği 55$’ın üzerine çıkıp çıkmayacağı. Brent petrolde ise OPEC kararı sonrası 55$’ların üzerinde seyirler izlememiz oldukça makul gibi görünüyor. Bu kısımdaki dikkat edilmesi gereken seviye ise 57.40$ üzerindeki seyirler olacak.