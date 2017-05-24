OPEC toplantısı ve petrol üzerine senaryolar

Seda YALÇINKAYA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 25 Mayıs’ta, üyelerinin üretim indirimini uzatmayı kabul edeceği tahmin edilen ve bu doğrultuda petrol fiyatlarının yön bulduğu bir toplantıya hazırlanıyor. Burada en önemli nokta üretim kısıntısı süresinin dokuz ay mı yoksa altı ay mı olacağı.

Hatırlanacağı üzere, OPEC üyeleri petrol üretimini altı ay boyunca günde 1,2 milyon varille kısıntıya gitme kararı almalarının ardından petrol fiyatı (WTI) forex işlemlerinde 55$ seviyesine ulaşmıştı. Üretim kısıntıları petrol fiyatlarında bir zemin oluşturduğu aşikar. Fakat küresel piyasalar OPEC’ten çıkacak karara zaten hazırlar ve bu kararın oluşturacağı tepki petrol fiyatlarına büyük ölçüde yansımış görünüyor. Bu noktada kısıntı süresi ve anlaşmaya yeni ülkelerin katılıp katılmayacağı petrol fiyatlarındaki etkinin boyunu belirleyeceğe benziyor. Petrol Bakanlarından yapılan açıklamalar dokuz aylık süreyi destekler nitelikte.

Mevcut durumda Suudi Arabistan petrol kısıntısına yönelik en büyük rolü üslenmiş durumda. Suudi Arabistan’ın en stratejik hamlesi, Suudi Arabistan'ın 83 yıl önce kurulan resmi petrol şirketi Saudi Aramco’nun 2018 yılında gerçekleştirilmesi beklenen halka arzı olarak görülüyor. Dolasıyla, Suudi Arabistan petrol kısıntısına katılımın en üst düzeyde olmasını destekleyici tavırlarda bulunsa da orta vadedeki risk, Aramco’nun halka arzından sonra (anlaşma süresi bitimine denk gelebilir) Suudiler de dahil olmak üzere üyelerin daha fazla üretim yapmaya başlaması şıklar arasında yer alıyor. Bu durum fiyatları yeniden baskı altına alabilir ve tekrar OPEC üyeleri ile üye olmayan petrol üretici ülkeler arasında pazar payı konusu devreye girebilir.

OPEC dışında en çok konuşulan konu ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2018 bütçe teklifi kapsamında ülkenin stratejik ham petrol stoklarının yarısını satmayı planladığını bildirmesi oldu. Buna göre, stok satışları 2018 mali yılında 500 milyon $, 2018-2027 mali yılları arasında ise varil başına yaklaşık 48 dolardan satarak toplam 16.6 milyar $ gelir elde etmesi planlanıyor. Dün gelen haber petrol fiyatları üzerinde geçici bir satış yarattı ancak piyasalar şimdilik bu baskıyı üzerinden atmış görünüyor. ABD stok satışı fiyatlara uzun vadede yansıyabilecek bir konu olmasına karşın hem 2018 yılında 500 milyon $’lık satışın kısa vadede hem de 10 yıllık süreçte planlanan stok satışlarının uzun vadede petrol fiyatı üzerinde ciddi etki yaratmasını beklemiyoruz.

Bunun yanı sıra, ABD’de 15 haftadır artmaya devam eden petrol sondaj kule sayısı petrol fiyatlarında risk yaratmaya devam ediyor. Artan petrol faaliyetinin piyasada daha varile çevrilmesi zaman alması, üretim artışının beklenildiği kadar hızlı bir artış göstermemesine neden oluyor. Bu durumu piyasalar sindirerek fiyatlara yansıttığından ani bir tepki oluşmuyor ancak sondaj kule satılarının artmaya devam etmesi petrol fiyatını önümüzdeki günlerde baskılayan önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacak gibi.

25 Mayıs OPEC toplantısından forex piyasalarının beklediği yönde bir karara imza atılması, Amerikan tipi ham petrolü (WTI) 52.20$ direnç seviyesinin üzerine atmasını destekleyebilir. Burada önemli nokta 2016 yılı Aralık ayından 2017 yılı Mart ayına kadarki süreçte test ettiği 55$’ın üzerine çıkıp çıkmayacağı. Brent petrolde ise OPEC kararı sonrası 55$’ların üzerinde seyirler izlememiz oldukça makul gibi görünüyor. Bu kısımdaki dikkat edilmesi gereken seviye ise 57.40$ üzerindeki seyirler olacak.

TümüSeda YALÇINKAYA - diğer yazıları
Diğer Uzman Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
98.369 Değişim: 0,67% Hacim : 6.365 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 97.701 24.05.2017 Yüksek 98.795
Açılış: 97.733
3,5690 Değişim: -0,16%
Düşük 3,5560 24.05.2017 Yüksek 3,5801
Açılış: 3,57455
3,9939 Değişim: -0,09%
Düşük 3,9845 24.05.2017 Yüksek 4,0041
Açılış: 3,99735
143,78 Değişim: -0,01%
Düşük 143,25 24.05.2017 Yüksek 144,21
Açılış: 143,80
1,1193 Değişim: 0,08%
Düşük 1,1170 24.05.2017 Yüksek 1,1205
Açılış: 1,11834
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.