FED sonrası risk iştahı devam eder mi?

Gökhan ÖZKAN
  • Stratejist
Veri akışı bakımından oldukça yoğun bir haftaya giriş yapan piyasalar, geçtiğimiz hafta FED kararları sonrası önemli bir değişim yaşamazken, risk iştahındaki yüksek seyrin korunduğunu görüyoruz.

Yurtiçinde ise özellikle TCMB’nin sıkı para politikası duruşu devam ederken, enflasyona dair seyre vurgu yapılmaya devam ediliyor. Bir yandan Trump’a dair belirsizlikler, diğer yandan Euro’daki yükselişin etkisi Dolar endeksindeki zayıf seyri de desteklerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden 2.30 bölgesi direncine yakın seyrini koruyor. Bu noktada EM para birimleri halen ön plandaki seyrini koruyor ve TL’de Dolar’a karşı an itibariyle pozitif bir duruş sergiliyor. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında ise, özellikle MB’lerin para politikasındaki duruşunu yakından etkileyebilecek Türkiye enflasyon verisi, diğer yandan da ABD’den gelecek istihdam ve saatlik kazançlar verileri genel tablonun nereye evrileceği bakımından oldukça kritik öneme sahip olacak gibi görünüyor.

Ancak veri akışı sadece bu datalardan ibaret olmayacak. Euro bölgesi büyüme rakamları, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD’den gelecek ISM imalat ve hizmet dataları, ABD Kişisel gelir ve giderler ve Çekirdek PCE gibi datalar piyasanın seyri açısından oldukça önemli olacaktır.

ENFLASYONDAKİ TEK HANEYE DÖNÜŞ BEKLENİYOR!


 

Haziran ayında aylık bazda yüzde 0.27 düşüş gösteren manşet enflasyon rakamı yıllık bazda yüzde 10.9’a gerilemişti. 2017 yılı Haziran ayında en yüksek düşüş giyim ve ayakkabı grubunda %1.25 endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,06, ulaştırmada %0,84, haberleşmede %0,39 ve eğlence ve kültürde %0,14 düşüş gerçeklemişti. Enflasyonu kademeli bir şekilde aşağı çeken en önemli kalemler arasında baz etkisinin de yansımasını yukarıdaki tablodan da görme ihtimalimiz söz konusu olmuştu. Bu tablonun bir nebze daha devam etme ihtimali Temmuz ayı için de geçerli olacak gibi görünüyor. Tek haneye dönüş söz konusu olacak ancak yılın geri kalanında bu etki bir nebze daha zayıflayarak devam edecek ve yüksek rakamlar görme ihtimalimiz yeniden artacak. Bu durumun para politikasına yansıması ise TCMB’nin duruşu korunursa ‘’sıkı’’ olacak. Yani TL’de yüksek faizin etkisi ile daha az volatilite ve daha yüksek getiri imkanı ile sürme ihtimali bu yıl için korunacak gibi görünüyor. En azından düşünce bu. Enflasyonda bu dönem yine bir düşüş yaşanırsa bunun yansımasını beklentiler dahilinde çok sürpriz karşılanmaması tarafındayım. Çünkü bunun kalıcı olmayacağı ve yıl sonuna kadar özellikle 3. Çeyrekte enflasyon için zayıf seyrin korunacağı beklentisinin söz konusu olacağını görüyoruz. Bu nedenle enflasyon düştükçe TCMB’nin de faizlerde büyük bir indirime gider beklentisinin

için de olmamak ve TL’de bir süre daha short pozisyonda kalmama tarafındayım. Maliye politikasında gevşek duruşun yansımalarının bir süre daha TCMB tarafından faizlerde sıkı duruşla dengelenmesi en rasyonel görüş olarak TL’yi de desteklemeye devam edeceğini düşünüyorum.

EM PARA BİRİMLERİ SENE BAŞINDAN İTİBAREN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSLARI:



 

ABD KAYNAKLI RÜZGAR DEĞİŞECEK Mİ?

FED kanadında Temmuz ayı toplantısından çıkan sonuçlara göre önemli bir değişim söz konusu değil. Veriler izlenmeye devam edilecek ve kademeli faiz artırımları gereken aylarda devam edecek. Bilanço küçültülmesi için de ‘’görece yakın’’ ifadesi getirilmiş durumda. Ancak en önemli riskin şuan enflasyon konusundaki beklentiler tarafında yaşandığı da aşikar. Enflasyon beklentileri zayıflarken, piyasayı verideki düşüşün geçici olduğuna inandırmakta zorlanan FED, aldığı aksiyonlarda da gerekli etkiyi bir süredir yakalayamıyor. Bu nedenle ayrışmanın yansımasının sonucu olarak faizler artsa bile beklentileri öncesinde satın alan piyasa oyuncuları kar realizasyonlarına giderek piyasadaki dolar boğalarını üzmeye devam ediyor. Hali hazırda faiz artırım ihtimallerine baktığımız zamanda da Eylül artık neredeyse potadan kalkmışken, Aralık ayı ihtimalleri de yüzde 50’nin altına inmiş durumda. Bu nedenle bir de Trump’a dair hayalkırıklıklarının etkisi Dolar’ı bir süredir baskı altında bırakıyor. Bu etkinin de öyle bir anda değişmesi mümkün olacak gibi değil. En önemli unsur bilanço küçültülmesi etkisinin henüz tam olarak fiyatlanmamış olması. Bu etki Eylül sonrası ve yıl sonuna doğru dolar’ı güçlendirecek gelişmeler konusunda ancak FED üyelerinin de bu konuda güvercin kalması sonucu henüz kısa vadede önemli bir değişim için gereken ortamın henüz oluşmadığı aşikar.

Ücretlerde Cuma günü bir nebze kıpırdanma görebilirse piyasalar faiz kanadında yukarı yönlü bir ivme yaşanarak Dolar kısa vadeli bir güçlenme yaşayabilir. ,

FİYATLAMALARA BAKTIĞIMIZDA:



EURUSD


Paritede 1.0720 üzerinde gerçekleşen yükseliş 1.0780 seviyelerinde bir miktar duruldu. Kanalın üst bandı olan bu noktalardan aşağı yönlü bir düzeltmede 1.0610 seviyesinin önemli bir destek noktası olacağını düşünüyorum.

ONS ALTIN​

Ons altın cephesinde önemli bir yerde olduğumuzu 1260 seviyesinin üzerinde teknik olarak 1270’in önemli direnç olduğunu görüyoruz. Kırılması ile birlikte yeniden 1295 seviyesi gündeme gelebilir. Aylık bazda baktığımızda kırmızı trendin üstünde önemli bir bölgede fiyatlama söz konusu. Cuma günü yön tayini açısından önemli olacak. Kapanış gelmez ve bir düzeltme yaşanırsa ilk durak (FIBO 38.2) 1248 olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki 2.30-2.35 aralığı önemli bölgeler arasında olacak.

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