Dolarda senaryolar değişiyor mu ?

Gökhan ÖZKAN
  • Stratejist
Küresel piyasalarda risk iştahı ABD’de artan politik risk nedeniyle görece güçlü seyretmeye devam ederken, oynaklık oldukça düşük. Oldukça zayıf bir gündemin seyredildiği haftada ise, güvenli liman arayışları yeniden kendini hissettirmeye başladı.

Trump ve yönetimine yönelik günden güne zayıflayan güven, piyasaların odak noktasında yer almaya devam ederken, Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir türlü FED kaynaklı faiz artırımı hikayelerinin yarattığı rüzgarı arkasına alamıyor ve beklenen güçlenmeyi gösteremiyor.

POLİTİK ÇALKANTILAR GÜNDEMDE

Trump'ın FBI Direktörü James Comey'den eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'a ilişkin soruşturmayı durdurmasını istediğine ilişkin haberin gündeme gelmesi, Dolar’ın yeniden zayıflamasına neden oldu. Bu gelişme Trump’ın görevi kötüye kullanma suçu ile eleştirilmesine neden oluyor. Bir yandan ABD yönetimine dair gizli bilgileri de Rus yetkililere verdiği haberlerinin medyada yankı bulması, büyük ABD hayallerini bir süre daha rafa kaldırmışa benziyor. Siyasi gelişmelerin yarattığı tehdidin ABD ekonomisine olan yansıması ise henüz elbette ki derin boyutlara ulaşmasa da, bir türlü beklenen o teşviklerin de ekonomiye enjekte edilememesi, ABD Başkanı’nın siyasi çalkantılardan önüne bakamadığına dair gündemi meydana getiriyor. Mevcut yeni Başkan’a düşük güvenin de bir nebze daha derinleşmesine neden oluyor. Genişlemeci mali politikaların ve bu konudaki ilgili belirsizliklerin hızlıca gündemden uzaklaştırılamaması, özellikle EM para birimleri üzerindeki faiz artırımı baskısını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca ABD’de ilk çeyrek büyümesi sonrası gelen verilerin bir nebze olsun toparlandığını görsek de, FED’in net olarak istediği şiddette bir veri setine ulaştığını söylemek güç. İstihdam tarafındaki güçlü seyrin her ne olursa olsun güçlü talep yaratacak ölçüde olamadığını görüyoruz. Bu nedenle bazı verileri istikrarsız olarak nitelendirmek daha doğru olabilir. ISM imalat ve hizmetler kalemi, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, konut sektörü verileri ve manşet enflasyon verileri hala güçlü kalsa da, daha fazla tüketim eğilimini gösteren çekirdek enflasyonun son dönemde bir miktar ivme kaybettiğini görüyoruz. Bu noktada ücret artışlarının zayıflaması da etkili olduğu söylenebilir.  Bu ortamda bile Haziran ve Eylül ayları piyasa oyuncuları tarafından faiz artırımı yapılabilecek aylar olarak izlenmeye devam edilse bile, sene sonunda +1 daha gelecek mi beklentisi, bu politik belirsizliklerin gölgesinde kalmaya devam ediyor.

EURO’YA DEĞİNMEKTE FAYDA VAR !

Euro’da siyasi belirsizlik yarattığı stresi üzerinde attı ve  küllerinden doğdu denilebilir. Parasal genişlemenin olumlu yansımaları hissedilirken, manşet ve çekirdek enflasyon üzerinde görülen güçlenme, 2016’nın sonundan itibaren yavaş yavaş görülmeye başlanıyor. Faiz artırımı ihtimalleri bile ECB tarafında konuşulan senaryoların arasında yer almaya başladı. Bir de Avrupa’da beklenen politik belirsizlik girdabı, Macron ve Rutte’nin zaferiyle gündemden uzaklaşırken, yakınlaşan Almanya seçimlerinde de Merkel’in yarışı önde götüreceği düşüncesi hakim görüş olmaya başladı. Politik belirsizliğin yarattığı rüzgarlar Avrupa’dan ABD’ye doğru esmeye başladı ve bunun parite üzerindeki yansımaları da görülmeye devam ediyor. 

Paritede teknik olarak 1.10 seviyesinin aşmasıyla birlikte yükseliş, ivmesini bir nebze daha artırdı. Düşüş trendinin kırılması da önemli bir hareketti. Yükselişlerin devamında ise, 1.1120’ler geçilebilirse, 1.1215- 1.1300 ideal bir seviye olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu yükseliş senaryosu da haliyle Dolar endeksini bir süre daha baskı altında tutmaya devam edecektir. Haziran ayındaki kritik MB toplantıları öncesinde de ECB’ye dair gelecek haber akışı fiyatlama açısından önemli olmaya devam ediyor olacak. Her ne kadar o tarafta para politikası koşullarında henüz bir net değişim senaryosu gündeme gelmeyeceğini düşünsem de, önümüzdeki süreçte Eylül’deki Almanya seçimleri bu performansın devamlılığı açısından daha önemli. Hala Dolar tarafında majör bir görünüm değişikliği gündemde olmasa da, Euro tarafındaki olası çıkışların sert yön değişikliklerine olanak sağlayacağını düşünüyorum. Orta-uzun vadeli görüntüde halen 1.1300-1.1450 bölgesi paritenin zor geçebileceği bölgeler arasında yer almaya devam ediyor. 

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