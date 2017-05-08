Altın için büyük çöküş başladı mı?

Faiz artırımı geçişlerini de bebek adımlarında yapma kararlılığında olan FED’in piyasalara henüz agresif bir beklenti sunamamış olması da elbette ki bu yükselişin temelini oluştururken, Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarında görülen zayıflamanın etkisi ons altını 1295 seviyesine kadar itmiş, gram altın fiyatlarının da 150 liranın üstüne taşımıştı. Son haftalarda görülen geri çekilme ise, artık bu yükselişin sonuna mı geldiğimizin sorgulanmasına neden olmuşa benziyor.

Trump’ın son zamanlarda gerginliği had safhaya çıkarması, ABD yönetiminin Suriye’ye yönelik saldırısı ve Kuzey Kore’ye yönelik almış olduğu tavır piyasaları tedirgin eden gelişmelerin başındaydı. Bir yandan da gözler elbette ki Avrupa’da büyük bir çoğunluğu arkasına alan Le Pen’in Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda yarışı önde götürme ihtimaliydi. Ancak hali hazırda iki önemli gelişmede biri şuan için biraz duruldu. Diğer ihtimal de Macron da dedikoduların önüne set çekerek yüzde 24’e yakın oyla ilk tur oylamasını önde götürüp, haftasonu gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde ise halen ipi göğüsleyecek aday konumuna yerleşti. Bu durumda gözler de elbette ki, artık ekonomiye çevrilmiş durumda. FED faiz artırımı ihtimalleri yeniden canlanmaya başlarken, Trump sağlık reformunu meclisten ite kaka geçirdi. Senatodan geçmesine yönelik ihtimaller zayıf olsa da, Dolar ve ABD 10 yıllıklarının getirileri bir miktar daha yukarı bir seyir izledi.

Ekonomik verilere baktığımızda ise, ilk çeyrekte oldukça zayıf bir büyüme sergileyen ABD ekonomisi adına FED üyeleri yoğun bir mesaiye girmişe benziyor. Piyasaları ekonomideki ivmenin yeniden canlandıracağına yönelik beklentiye sokma aşamasında olan üyelerin, Mayıs ayı FOMC toplantısında bu konuda özellikle çaba verdiğini de görüyoruz. Özellikle istihdam piyasasına güvenen FED’in ücretlerdeki artışı da arkasına alarak enflasyonu kalıcı canlı bir patikaya sokmaya yönelik inancı ise, faiz artırımı koşullarında cesaretlendirmeye devam eden en önemli etkenlerin başında. Bilançonun küçültülmesine yönelik detaylar da tutanaklarda takip ediliyor olacak. Trump’ın mali destek paketinin Ağustos ayına sarkacağı, etkilerinin ise anca 2018 yılında piyasalara sunulacağını da hesap edersek, bu yıl içerisinde piyasa beklentilerini de karşılayarak 2 faiz artırımı kararı daha makul bir görüntü sergiliyor ve fiyatlanıyor. Haziran ve Eylül ayları ise, favori olarak fiyatlananlar arasında.

Gelişmelere baktığımızda alenen Dolar’ı net olarak ivmelendirecek bir detay henüz piyasalara tam anlamıyla yansımadı. Cuma günü açıklanan rakamlar da ücretlerde aylık yüzde 0.3’lük, yıllık ise yüzde 2.5’lik zayıf denilebilecek bir seyri. Tarım dışı istihdam da 211 bin, işsizlik oranın da ise, yüzde 4.4’lük bir seyir ile istihdam piyasasının yeniden kudretini gösterecek nitelikte. Haziran ayına doğru bir beklenti fiyatlaması FED üyeleri tarafından sokulur, Ağustos ayında da Trump, ekonomik olarak satranç hamlelerini artık piyasaya yavaş yavaş sunarsa, ons altında bir miktar daha tökezleme görülme ihtimali söz konusu olacak gibi duruyor. Tutanaklarda özellikle bilançonun yıl sonunda küçültülebileceğine yönelik bir detay sunulursa ki, bu beklenti Dolar’daki seyri bir nebze daha canlı tutacak gibi görünüyor. Bu altını baskılayacak gelişmelerden bir tanesi. Ancak Eylül ayı ise piyasalar adına halen önemli bir risk konumunda. Almanya’daki seçimlerin sonucu bir muamma yaratabilir.

Teknik olarak baktığımızda ise, 1240 seviyesinin altında geri çekilmelerin devam edebilme ihtimali söz konusu olacak gibi duruyor. 1225 seviyesine kadar satılan ons altında bu seviyenin altında düzeltme 1210 bölgesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketin ise bir nebze daha sınırlı kalmasını beklemek mümkün diyebiliriz. Genel anlamda halen 1180-1175 seviyelerini geçecek konjonktürün oluşmadığını düşünsem de bir nebze daha baskı altında fiyatlamalar kısa vadede söz konusu olacak gibi duruyor. Geri çekilmelerinde ise halen orta uzun vadede alım fırsatı yaratacağını düşünüyorum.

Gram altın tarafında da 142.5 liranın önemli seviye olduğunu bu desteğin kırılması ile birlikte 138-137.5 lira seviyelerinin trend desteği konumunda olduğunu belirtelim. Bu seviyelerden maliyetlenmek ideal görünüyor.