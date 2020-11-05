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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 5 Kasım altın fiyatları

05.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 5 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 520 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1914 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Mavi Dalga’dan beklenenin aksine, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti fikir ayrılıkları nedeniyle daha sınırlı bir paket söz konusu olacaktır. Biden galibiyetine rağmen altında ve gümüşte ralli etkisi yok bu yüzden. Yine de 1900 dolar civarından fazla ayrılmaması olumlu" dedi.

Şenay Zeren

Ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanımını sürdüren gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 517 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 519 liradan başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 514.93 lira seviyesini, en yüksek ise 521.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.20 itibarıyla yüzde 0.97 oranında yükselişle 520.66 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 848 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 488 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1914 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.52 oranında yükselişle 1914 dolardan işlem gördü.

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

ONS ALTININ 1900 DOLAR CİVARINDAN FAZLA AYRILMAMASI OLUMLU
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Biden, ABD’nin bir sonraki başkanı olmaya hazırlanırken Senato’da ise Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde tutacağı beklentisi güçleniyor. Biden bir eyaleti daha kesinleştirirse, yeterli delege sayısına ulaşacak. Piyasalar olumlu bir modda, ancak Biden “mali genişleme” ile ilişkilendirildiği için, yasama organında “topal ördek” olursa mali genişleme paketinin de akıbetini ve büyüklüğünü etkileyecektir. Dolayısıyla Mavi Dalga’dan beklenenin aksine, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti fikir ayrılıkları nedeniyle daha sınırlı bir paket söz konusu olacaktır. Biden galibiyetine rağmen altında ve gümüşte ralli etkisi yok bu yüzden. Yine de 1900 dolar civarından fazla ayrılmaması olumlu.

Ancak şu an seçimler konusunda ilk eşik noktası aşılamadı. O da seçim sonuçlarının kesinleştirilmesi konusu. Trump kanadı kritik eyaletlerdeki sayımlara itiraz etmek için devreye girdi. Oy sayımı süreci muhtemelen hafta sonuna kadar sürecek. İşin Yüksek Mahkeme’de çözülmesi olasılığı da var ki 2000 Bush – Al Gore seçimi gibi bu 2-3 hafta demek olur. Seçime bağlı piyasa volatilitesinin devamı olasılığı var. Biden başkanlığı veya bir ihtimal Trump başkanlığı kesinleştiğinde, en başta mali teşvikler, sonrasında ticaret savaşları, dış ilişkiler, Fed politikaları, ekonominin toparlanması veya toparlanamaması konularına bakacağız.

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