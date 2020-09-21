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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 21 Eylül altın fiyatları

21.09.2020 - 09:50 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 21 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 464 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1892 dolardan işlem görüyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk, "Ons altında son dönemde yön bulmak zorlaştı. Yukarı ve aşağı hareketler kısa süre içerisinde yüksek hızda gerçekleşiyor. Küresel faizlerin düşük olması ve pandemi riskinin giderek artması ons altını canlı tutmaya devam edebilir" dedi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 475 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 463.82 lira, en yüksek ise 476.07 lira seviyesini görürken; saat 17.30 itibarıyla yüzde 2.00 oranında düşüşle 464.82 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 148 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1955 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 2.96 oranında düşüşle 1892 dolardan işlem gördü.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin haber akışları ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ve açıklamaları takip edilecek.

ONS ALTINDA YÖN BULMAK ZORLAŞTI
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında yukarı yönde ivmelenmenin sürdüğünü görmekteyiz. Son dönemde ons altında yatay hareketler olsa da dolar kurundaki yukarı yönde iştah gram altını destekliyor.

Ons altında son dönemde yön bulmak zorlaştı. Yukarı ve aşağı hareketler kısa süre içerisinde yüksek hızda gerçekleşiyor. Küresel faizlerin düşük olması ve pandemi riskinin giderek artması ons altını canlı tutmaya devam edebilir. Bu nedenle düşüşlerde kademeli fırsatlar oluşacaktır. Ana destek bölgesi olarak 1900-1910 dolar bölgesini izliyoruz. Bu bölge üzerinde ons altın pozitif kalmaya devam eder. 1970 dolar ise direnç olarak izlenmelidir.

Dolar kurunda ise yükselişin sürdüğünü görmekteyiz. CDS'lerdeki artış ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz tarafında net adım atmıyor olması kur üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.

Toparlayacak olursak gram altında pozitif görünümün sürdüğünü söyleyebiliriz. Ana resim içerisindeki düşüşler fırsat vermeye devam edebilir. Teknik olarak, 469 TL ve 458 TL önemli destek noktalarıdır. Bu seviyelere doğru düşüşler fırsat verebilir. Yukarıda ise 480-485 TL bölgesini kar realizasyonları için uygun bölge olarak takip ediyorum.


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